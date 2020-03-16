Коронавирус

ТАССТАССЧисло заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Об этом во вторник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
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с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАССвчера в 09:21

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В России уже 114 человек заразились коронавирусом

Газета.Ru10:39

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 114

Ведомости09:22

В России количество зараженных коронавирусом возросло до 114 человек

БИЗНЕС Online09:23

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100

Lenta.ru09:22

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

РИА Новостивчера в 19:54

Великое закрытие мира. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:39
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Футбол

Гюндоган не включил Роналду в тройку лучших игроков в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мнением о том, кого он считает лучшими футболистами в мире в настоящий момент.
Чемпионат 08:27
Общество

Распыляющие лекарства от коронавируса вертолеты в Туле назвали фейком

В Татарстане рассылают сообщения о вертолетах, готовящихся распылять лекарство от коронавируса Мы писали, что во вторник идентичные предупреждения адресовались и жителям других регионов страны.
SM News 09:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее

Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Профиль 07:18
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Территория новостей 02:00
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

На общем собрании на основании бюро исполкома решили приостановить РПЛ и Молодежное первенство до 10 апреля 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru 11:38
Политика

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru 11:02
Общество

Минтруд посоветовал госслужащим работать дистанционно

Минтруд РФ рекомендует госслужащим по возможности перейти на дистанционный формат работы, а также ограничить личный прием граждан, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
РИА Новости 11:11
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Авто

Volkswagen показал пикап Amarok нового поколения

Компания Volkswagen опубликовала первое изображение пикапа Amarok нового поколения.
За рулем Кубань 08:58
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках о коронавирусе

В интернете на фоне вспышки коронавируса активизировались кибермошенники, рассылающие фейковую информацию с целью кражи персональных данных, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Rambler News Service 10:19
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Общество

Роспотребнадзор обязал ограничить проведение массовых мероприятий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила главам регионов ограничить проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавируса.
Взгляд.ру 07:07
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
Российская газета 15 марта в 10:47
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета вчера в 10:18
Общество

Число случаев коронавируса в Москве достигло 56

Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Московский Комсомолец 11:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова

Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Wday.ru 05:00
Здоровье

Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
АиФ Урал 10:36
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России.
Газета.Ru 10:19
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 07:13
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией

Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
ПолитРоссия вчера в 06:34
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов сделал свою любовницу директором кинофестиваля

Paparazzi.ru 09:25
Происшествия

В Киеве поймали грабителей, укравших 100 тыс. медицинских масок

В Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, сообщает прокуратура украинской столицы.
Интерфакс 07:34
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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