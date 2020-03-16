Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.

с чего всё началось

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 21 и достигло 114, 10 из них заразились при контакте с инфицированными в РФ. Об этом во вторник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

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