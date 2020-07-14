Коронавирус
ИзвестияЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек. Такие данные содержатся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также других открытых источников.
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Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Генеральный директор "Норникеля" Владимир Потанин потерял 3,6 миллиарда долларов на фоне экологических аварий компании.
Life.ru 16:47
Здоровье
Слухи о неизвестной пневмонии заинтересовали президента Казахстана
На расширенном заседании правительства Казахстана глава республики спросил министра здравоохранения о появившихся слухах о том, что в стране «якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая естественно, не учитывается в нашей статистике».
ИА Красная Весна 11 июля в 08:30
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Наука
В Британии создали робота-химика
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 11 июля в 03:42
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток 05:41
Общество
ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире
Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 14:07
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv вчера в 02:57
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК 17:00
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Здоровье
В Петербурге у 33 новорожденных обнаружили коронавирус
В Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных.
Gazeta.SPb 14:00
Политика
Евросоюз ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал из-за робких попыток Незалежной поддержать свое умирающее машиностроение.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Футбол
«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А
«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
Матч ТВ 17:37
Общество
Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»
Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04