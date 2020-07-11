Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 млн. Об этом свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса. Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты Америки, где COVID-19 диагностирован у 3,3 млн человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

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