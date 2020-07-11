Коронавирус

Znak.comZnak.comЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 млн. Об этом свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса. Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты Америки, где COVID-19 диагностирован у 3,3 млн человек.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

Говорит Москва01:19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Вести.Ruвчера в 20:29

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 560 тыс. человек, заражены 12,5 млн

Полит.ру11 июля в 02:37

Число случаев коронавируса во всём мире превысило 13 млн

RT на русскомвчера в 19:20

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

ТАССвчера в 17:28

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

РИА Новостивчера в 18:50

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

Российская газетавчера в 18:40
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

CT news вчера в 18:31
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Происшествия

В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
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Происшествия

Роналду грозит штраф из-за 10-летнего сына

Газета.Ru вчера в 18:35
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Происшествия

В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Армия и оружие

В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики

Известия вчера в 23:30
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
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Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Свежее обновление V11.0.3.0.QFQMXTC вновь привело к проблемам для владельцев смартфона.
Evo-rus.com 01:41
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Космос

Астрономы открыли во Вселенной неизвестный ранее источник углерода

TV BRICS 11 июля в 08:16
Экономика

Путин подписал закон о господдержке бизнеса в Арктике

Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".
РИА Новости вчера в 13:41
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Экономика

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли

Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия вчера в 19:00
Футбол

Конте готов уйти из «Интера», если руководство недовольно его работой

Спорт-Экспресс вчера в 21:17
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
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Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
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Общество

Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России

Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
News.ru 01:43
Происшествия

Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере

РБК вчера в 17:59
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
7
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

BFM.ru вчера в 11:49
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Политика

Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Известия вчера в 14:24
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02
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Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Армия и оружие

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова разделась догола в новой фотосессии

Актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram поделилась со своими подписчиками откровенным снимком в День фотографа.
Московский Комсомолец 01:44
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Культура

Генри Кавилл читал фанатские форумы после выхода «Ведьмака»

Еще до премьеры сериала «Ведьмак» актер признался, что он является большим поклонником книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, а также одноименной линейки видеоигр.
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Экономика

Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа

Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
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