Коронавирус
Znak.comЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 13 млн. Об этом свидетельствуют актуальные данные университета Джонса Хопкинса. Лидером по количеству заболевших остаются Соединенные Штаты Америки, где COVID-19 диагностирован у 3,3 млн человек.
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Число жертв коронавируса во всем мире превысило 560 тыс. человек, заражены 12,5 млн
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