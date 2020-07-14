Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека. Умерли от последствий инфекции 570 776 человек. 11 млн заболевших университет зафиксировал 4 июля, 12 млн — 9 июля.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

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