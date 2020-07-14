Коронавирус

ВедомостиВедомостиЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека. Умерли от последствий инфекции 570 776 человек. 11 млн заболевших университет зафиксировал 4 июля, 12 млн — 9 июля.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

ТАСС17:28

Число случаев коронавируса во всём мире превысило 13 млн

RT на русском19:20

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

РИА Новости18:50

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13 млн

Коммерсантъ17:43

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 миллионов

Российская газета18:40

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 13 млн человек

РБК17:18

Общее число случаев COVID-19 в мире превысило 12 600 тысяч человек

Вести ФМвчера в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
64
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
135
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Футбол

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2

Чемпионат 16:59
Футбол

Гари Невилл: УЕФА не в состоянии организовать даже собственные дисциплинарные меры

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал решение о снятии запрета на участие в Лиге чемпионов для «Манчестер Сити», предложив свою модель финансового фейр-плей.
Чемпионат 18:31
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
997
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Как передаёт режиссёр, Путин всё видит и всё знает о тех, кто ворует в стране из влиятельного круга людей.
CT news 08:31
548
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
471
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
594
Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
2
Шоу-бизнес

Соседи Прилучного пожаловались на возомнившую себя хозяйкой Карпович

Актриса возомнила себя хозяйкой и ведет себя так, будто жила там всю жизнь.
iReactor 13:54
17
Футбол

Локомотив — Уфа 1:1

Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.
Вести.Ru вчера в 10:07
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
3
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль 05:02
815
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
7,4K
Спорт

Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
1
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
1
Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Политика

Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок

ТАСС 13:58
479
Политика

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
120
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
151
Игры

Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля

3DNews вчера в 12:18
4
Общество

В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»

Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
2
Экономика

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23
2
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
5
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
762
Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
7
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Происшествия

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM 12:48
136
ещё по теме
Главное