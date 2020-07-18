Коронавирус

РБКРБКЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За четыре дня число заразившихся в мире выросло на 1 млн: 13 млн случаев было зарегистрировано 13 июля. С начала месяца заболевших COVID-19 стало больше на 4 млн человек.
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В мире более 14 млн человек заразились коронавирусом — университет Хопкинса

ИА Красная Веснавчера в 21:23

Число инфицированных коронавирусом превысило 14 миллионов

Вести.Ruвчера в 20:53

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Primpress.ruвчера в 21:30

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 14 миллионов

ТК Звездавчера в 20:39

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

РИА Новостивчера в 20:19

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов

Эхо Москвы00:34

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 13,8 млн человек

Финансовая газетавчера в 03:30
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Происшествия

В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

ТАСС 00:06
Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 16:50
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Общество

Кадыров раскритиковал чиновников, не подписанных на канал «Грозный»

News.ru вчера в 10:20
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Общество

Скончался лидер движения за гражданские права в США Джон Льюис

Джон Льюис был известным лидером движения за гражданские права, он проработал в конгрессе более трех десятков лет.
Газета.Ru 01:17
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Транспорт

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
RT на русском вчера в 23:00
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

REGNUM вчера в 13:32
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
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Путешествия

Туриндустрия вернется на докризисный уровень к концу 2021 года

Туристическая отрасль вернется на докризисный уровень не ранее конца 2021 года - середины 2022 года.
Российская газета 01:45
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
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Политика

Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Киев, 18 июля 2020, 07:35 — REGNUM Отставка действующего украинского руководства может повысить шансы Украины на спасение, считает депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщается на сайте этой политической организации.
REGNUM 00:35
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Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Армия и оружие

Армения увидела отчаяние в планах Азербайджана ударить по АЭС

Раннее МИД Армении официально заявил, что планы Азербайджана ударить по Мецаморской АЭС угрозу геноцида.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Технологии

Google будет блокировать рекламу теорий заговора о коронавирусе

Компания Google запретит рекламу, которая продвигает теории заговора вокруг коронавируса, а также удалит рекламу со страниц, которые продвигают эти теории.
Телеканал RTVI вчера в 19:51
Общество

От коронавируса в Волгограде умерла главврач городской больницы

Медики предпринимали все возможные усилия, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, Ирина Гайдук скончалась.
Evo-rus.com 01:46
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Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
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Авто

Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях

Anonsens вчера в 19:56
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
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Общество

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд

По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС вчера в 07:10
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Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 16 июля в 05:54
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Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Общество

В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку

Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Общество

В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку

Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
REGNUM 01:36
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