Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса. За четыре дня число заразившихся в мире выросло на 1 млн: 13 млн случаев было зарегистрировано 13 июля. С начала месяца заболевших COVID-19 стало больше на 4 млн человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

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