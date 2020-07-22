Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Большинство случаев инфицирования выявлено в США (3 919 559), Бразилии (2 159 654) и Индии (1 193 078).В источнике
Подробнее о событии
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн 450 тысяч
Говорит Москва20 июля в 01:22
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14 млн человек
Телеканал Санкт-Петербург19 июля в 22:31
Коронавирусом в мире заразились более 14,6 миллиона человек - это новый антирекорд
КП - Беларусь20 июля в 01:35