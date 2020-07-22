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BFM.ru
BFM.ru

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Большинство случаев инфицирования выявлено в США (3 919 559), Бразилии (2 159 654) и Индии (1 193 078).В источнике
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РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

РИА Новости12:19
Говорит Москва

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн 450 тысяч

Говорит Москва20 июля в 01:22
ИА Красная Весна

В мире зарегистрировано более 15 млн случаев заражения коронавирусом

ИА Красная Весна13:39
Sputnik Армения

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 15 млн – новые данные

Sputnik Армения01:17
Комсомольская правда

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,6 млн

Комсомольская правдавчера в 00:16
ТАСС

Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС12:12
Телеканал Санкт-Петербург

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

Телеканал Санкт-Петербург19 июля в 22:31
КП - Беларусь

Коронавирусом в мире заразились более 14,6 миллиона человек - это новый антирекорд

КП - Беларусь20 июля в 01:35
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Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе

«Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — приводит агентство слова ведомства.
Известия13:16
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобиливчера в 13:51
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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия06:31
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