Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн

Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Большинство случаев инфицирования выявлено в США (3 919 559), Бразилии (2 159 654) и Индии (1 193 078).
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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов

РИА Новости12:19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Комсомольская правда16:18

Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 15 млн

ИА Красная Весна16:12

Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

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Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС12:12

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Спорт-Экспресс01:50

Количество случаев коронавируса в мире превысило 14 миллионов

Деловое.ТВ20 июля в 02:06
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В своей работе авторы сообщают об обнаружении мощного рентгеновского излучения со стороны источника, который получил обозначение CFHQSJ142952+544717 – что делает его самым ярким в рентгеновском диапазоне квазаром, имеющим высокую величину красного смещения, на сегодняшний день.
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Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
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В Steam вышла бесплатная ролевая игра Star Wars: The Old Republic

В каталоге Steam стала доступна многопользовательская ролевая игра Star Wars: The Old Republic по вселенной "Звездных войн".
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Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
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Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым

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Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

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Трансфер Урунова обойдется «Спартаку» в 2 млн евро

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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
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Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

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Роснефть ограничит добычу нефти на Сахалине

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаз" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+, сотрудники будут привлечены к другим работам, говорится в сообщении компании.
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Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Андрей Сиротин, получивший известность благодаря сериалу «Достоевский», умер на 35-м году жизни.
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«Рома» одержала крупную победу в Серии А и обошла «Милан»

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