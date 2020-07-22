Коронавирус
ДождьЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек
Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. По данным на 22 июля, всего в мире выявлено 15 000 424 заразившихся.
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Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн 450 тысяч
Говорит Москва20 июля в 01:22
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Evo-rus.com 06:49
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
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Магнитная буря на сутки накроет планету
Ученые ожидают начало магнитной бури 28 июля, а продолжится она весь день 29 июля.
Infokam.su 00:51
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
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СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии
РИА Новости 08:41
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АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
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Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Общество
Фотография Тулеева исчезла с доски почета в Кемерове
Кемеровчанин опубликовал в соцсетях снимок городской доски почета, на которой отсутствует фотография экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
VSE42.RU 10:11
Футбол
Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 11:41
Экономика
Илон Маск получит премию в размере $2 млрд от Tesla
Американский производитель автомобилей Tesla выплатит своему основателю, бизнесмену Илону Маску премию в размере $2 млрд, сообщает 22 июля Bloomberg.
Известия 19:46
Музыка
В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен
Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.
Эхо Москвы 20:09
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
Здоровье
Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине
Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня 22:02
Армия и оружие
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 20:02
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
Футбол
Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков высказался о прошедшем сезоне.
RT на русском 18:41
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
На Колыме в вахтовом поселке произошла вспышка COVID-19
Вспышка COVID-19 произошла в вахтовом поселке в Среднеканском округе Колымы.
Российская газета 21:47
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей.
Sportssmi.ru 06:47
Культура
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда 09:38
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00