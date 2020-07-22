Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. По данным на 22 июля, всего в мире выявлено 15 000 424 заразившихся.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек

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