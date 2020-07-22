Коронавирус

ДождьДождьЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса. По данным на 22 июля, всего в мире выявлено 15 000 424 заразившихся.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

Комсомольская правда16:18

Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

Телеканал Санкт-Петербург15:47

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн 450 тысяч

Говорит Москва20 июля в 01:22

В мире коронавирусом заразились более 15 млн человек

Аргументы и Факты13:31

Более 15 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС12:12

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 15 млн – новые данные

Sputnik Армения01:17

Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 15 млн

ИА Красная Весна16:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:43, Ашберн

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 20 июля 2020 года: больше 600 тысяч умерших в мире, из них полтысячи - в Беларуси

КП - Беларусь19 июля в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Evo-rus.com 06:49
2
Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
131
Здоровье

Магнитная буря на сутки накроет планету

Ученые ожидают начало магнитной бури 28 июля, а продолжится она весь день 29 июля.
Infokam.su 00:51
15
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК 02:34
217
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru вчера в 06:15
1,3K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,6K
Наука

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе

Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Происшествия

СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии

РИА Новости 08:41
1
Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
23
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
39
Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
91
Общество

Фотография Тулеева исчезла с доски почета в Кемерове

Кемеровчанин опубликовал в соцсетях снимок городской доски почета, на которой отсутствует фотография экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
VSE42.RU 10:11
3
Футбол

Губерниев отреагировал на выход «Химок» в РПЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе подмосковных «Химок» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 11:41
Экономика

Илон Маск получит премию в размере $2 млрд от Tesla

Американский производитель автомобилей Tesla выплатит своему основателю, бизнесмену Илону Маску премию в размере $2 млрд, сообщает 22 июля Bloomberg.
Известия 19:46
Музыка

В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен

Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.
Эхо Москвы 20:09
9
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
9,6K
Здоровье

Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине

Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня 22:02
Армия и оружие

ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 20:02
7
Происшествия

Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
194
Футбол

Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков высказался о прошедшем сезоне.
RT на русском 18:41
Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
97
Политика

Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб

«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
4
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
1
Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
86
Происшествия

На Колыме в вахтовом поселке произошла вспышка COVID-19

Вспышка COVID-19 произошла в вахтовом поселке в Среднеканском округе Колымы.
Российская газета 21:47
Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей.
Sportssmi.ru 06:47
3
Культура

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
Комсомольская правда 09:38
339
Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
77
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
23
Общество

Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

РЕН ТВ 20:30
10
ещё по теме
Главное