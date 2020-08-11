Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 20 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.В источнике
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Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 20 млн – новые данные
Sputnik Армения01:30
Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 19,9 млн
ИА Красная Веснавчера в 11:12