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ТАСС
ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 20 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.В источнике
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Sputnik Армения

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 20 млн – новые данные

Sputnik Армения01:30
ИА Красная Весна

Университет Хопкинса: в мире число зараженных SARS-CoV-2 превысило 19,9 млн

ИА Красная Веснавчера в 11:12
ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 млн

ТАСС20:09
Комсомольская правда

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек

Комсомольская правда20:02
Rambler News Service

Число случаев коронавируса в мире превысило 20 млн

Rambler News Service01:08
BFM.ru

В США число заразившихся коронавирусом превысило 5 млн

BFM.ru9 августа в 10:51
КП - Пенза

За нарушение масочного режима - тюремный срок

КП - Пенза9 августа в 03:58

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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