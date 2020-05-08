Коронавирус
КоммерсантъЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По последним данным, число подтвержденных случае заражения составляет 4 004 224. Жертвами COVID-19 стали более 278 тыс. человек.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы
Вести ФМ вчера в 03:41
Общество
В Минске, несмотря на пандемию, провели парад Победы
В Минске, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, провели парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и обещал президент республики Александр Лукашенко.
Город героев вчера в 09:46
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье
Ученые связали проявление симптомов коронавируса с местом рождения
Ученые считают, что субъективные ощущения людей при заболевании зависят от их психотипа, который, в свою очередь, часто соотносится с местом рождения и жительства.
Известия 07 мая в 15:00
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончались 19 человек
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 9 мая количество подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и достигло 1674 человека.
Город N (Ростов) вчера в 08:46
Общество
Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом
Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Pravda.Ru вчера в 09:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Футбол
Соболев купил у Кокорина Porsche за 8 млн
Футболист сделал это, чтобы "очиститься". По словам Соболева, стоимость автомобиля Porsche 911 составила 8 млн рублей.
Pravda.Ru 08 мая в 03:43
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Как отмечает РБК, спустя месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно крупнейшие кредитные организации так и не начали оказывать эту услугу.
Инфорос 08 мая в 03:39
Здоровье
Минздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Единоборства
Олейник победил бывшего чемпиона UFC
Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.
Lenta.ru вчера в 21:58
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru вчера в 09:00
Политика
В Москве прошел воздушный парад в честь Дня Победы
Профиль вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина отложила юбилей до конца пандемии
Юбилей у руководителя театра «Русская песня» случился в начале весны.
НДН.инфо вчера в 11:25
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей на трассе в Иркутской области.
RT на русском вчера в 22:10
Киберспорт
Игровой режим в Windows 10 затормозил работу в играх
Пользователи нашли единственное решение возникшей проблемы – отключение игрового режима.
RuNews24.ru 08 мая в 15:20
Общество
В индустрии торговых центров заявили о возможном крахе отрасли
Индустрия торговых центров нуждается в господдержке.
BFM.ru 08 мая в 22:30
Армия и оружие
Китай может закупить у России новую партию Су-35
Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor вчера в 06:13
Экономика
Как пандемия вызовет глобальный «распад СССР» и почему Россия останется на обочине
"На борт", естественно, не приглашены ни Африка, ни Россия с ее ближайшими соседями.
Forbes вчера в 14:30