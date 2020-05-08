Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По последним данным, число подтвержденных случае заражения составляет 4 004 224. Жертвами COVID-19 стали более 278 тыс. человек.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек

РБКвчера в 20:04

В мире выздоровело более 1,4 млн вирус-положительных пациентов

Взгляд.рувчера в 20:27

Число заражений коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

Lenta.ru08 мая в 20:32

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн

Коммерсантъвчера в 17:01

СМИ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона

Московский Комсомолецвчера в 10:48

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн

RT на русскомвчера в 18:24

В мире от коронавируса излечились уже 30% инфицированных

Евразия Daily08 мая в 01:12
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Единоборства

Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Крузом на UFC 249

РИА Новости 00:54
Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

РИА Новости вчера в 16:49
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Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 08 мая в 05:17
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,2K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
Музыка

Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров

YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

В Приморье поймано почти пять тысяч нарушителей самоизоляции

Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья пойдёт под суд за фейк о коронавирусе.
Life.ru 00:57
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Единоборства

Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России

Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
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Общество

Усиленную проверку автомобилей из-за COVID-19 начнут во Владивостоке

Выборочные проверки автотранспорта начнутся в столице Приморья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Российская газета 01:23
Происшествия

В Якутии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 9 мая 2020, 07:22 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 00:22
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Единоборства

Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00

Чемпионат вчера в 16:11
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
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Экономика

Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии

Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru вчера в 06:45
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Гаджеты

Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году

3DNews вчера в 02:23
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Здоровье

В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
1
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
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Наука

Ученые напоили червей спиртом и заставили их вращаться в воде

Команда провела эксперименты на массе червей, которые содержались в реометре - системе вращающихся пластин, генерирующих различные структуры потоков жидкостей.
Популярная механика вчера в 06:12
2
Армия и оружие

Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Музыка

Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард

Коммерсантъ вчера в 10:43
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
1,8K
Игры

В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered

The GEEK вчера в 07:34
3
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
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Общество

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00
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