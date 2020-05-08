Коронавирус
КоммерсантъЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По последним данным, число подтвержденных случае заражения составляет 4 004 224. Жертвами COVID-19 стали более 278 тыс. человек.
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Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 08 мая в 05:17
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество
В Приморье поймано почти пять тысяч нарушителей самоизоляции
Ранее Лайф сообщал, что житель Приморья пойдёт под суд за фейк о коронавирусе.
Life.ru 00:57
Единоборства
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России
Метеорологи предупредили об угрозе почвенной засухи в ряде регионов.
Рифей-Пермь 08 мая в 02:10
Общество
Усиленную проверку автомобилей из-за COVID-19 начнут во Владивостоке
Выборочные проверки автотранспорта начнутся в столице Приморья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Российская газета 01:23
Происшествия
В Якутии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 9 мая 2020, 07:22 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 00:22
Единоборства
Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00
Чемпионат вчера в 16:11
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru вчера в 06:45
Гаджеты
Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году
3DNews вчера в 02:23
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Здоровье
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
Общество
Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Наука
Ученые напоили червей спиртом и заставили их вращаться в воде
Команда провела эксперименты на массе червей, которые содержались в реометре - системе вращающихся пластин, генерирующих различные структуры потоков жидкостей.
Популярная механика вчера в 06:12
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Музыка
Умер один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
Игры
В Steam нашли упоминание Half‑Life 2: Remastered
The GEEK вчера в 07:34
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Общество
Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет
С 12 мая и до 1 июня обязаны все: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси.
Фонтанка.Ру вчера в 23:00