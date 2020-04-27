Почти треть случаев заражения приходится на Соединенные Штаты. Следом идут Испания, Италия, Франция и Германия. Жертвами вируса стали более 200 тысяч человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

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