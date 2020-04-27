Коронавирус
Эхо МосквыЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек
Почти треть случаев заражения приходится на Соединенные Штаты. Следом идут Испания, Италия, Франция и Германия. Жертвами вируса стали более 200 тысяч человек.
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Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Комсомольская правда13:14
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета 21:56
Здоровье
Более 100 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Число заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае превысило 100 человек, 16 из них – дети, сообщили 27 апреля «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:57
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости 08:44
Политика
Путин выступит 9 мая с обращением к россиянам
Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня 14:46
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны 04:12
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
Спорт
Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку
Чемпионат 25 апреля в 04:33
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48
Происшествия
Полсотни медиков Новосибирской области заразились коронавирусом
Сотрудников медицинских организаций Новосибирской области начали тестировать на коронавирус «с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции».
ЧС-ИНФО 21:47
Политика
Песков заявил, что в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче»
К середине мая Россия выйдет на плато по заболеваемости инфекцией, предположил Песков, и в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче».
Daily Storm 03:33
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК 21:06
Общество
В Новосибирской области ввели масочный режим
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО 09:34
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Происшествия
167 детей пострадали в Кемерове за выходные
У пяти пострадавших — укусы собак и кошек, у восьми — открытые раны, ещё у 10 — переломы, 58 детей уже успели покусать клещи.
Газета Кемерова 22:58
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс 05:17
Общество
«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы
Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Здоровье
Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита
Лекарство от ревматоидного артрита показали эффективность с борьбе с одним из смертельных симптомов коронавируса — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом.
РЕН ТВ 17:24
Политика
Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
Здоровье
Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом
В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
Общество
Кинологи поддержали введение штрафов за лай собак по ночам
Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за лай собак по ночам.
Москва 24 22:05
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13