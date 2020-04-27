Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Почти треть случаев заражения приходится на Соединенные Штаты. Следом идут Испания, Италия, Франция и Германия. Жертвами вируса стали более 200 тысяч человек.
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Россия — в первой десятке: число заражённых коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона человек

Екатеринбург Онлайн13:37

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Ведомости13:33

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Эхо Москвы13:30

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 3 млн

Интерфакс13:28

Число больных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

РИА Новости13:11

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

Коммерсантъ12:55

Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн

Комсомольская правда13:14
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Общество

Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
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Происшествия

В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя

Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
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Культура

Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ

В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
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Общество

Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США

Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета 21:56
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Здоровье

Более 100 человек заразились коронавирусом в Забайкалье

Число заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае превысило 100 человек, 16 из них – дети, сообщили 27 апреля «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:57
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Происшествия

В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости 08:44
Политика

Путин выступит 9 мая с обращением к россиянам

Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.
Экономика сегодня 14:46
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Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны 04:12
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Общество

В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
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Спорт

Яна Кудрявцева проведёт онлайн-тренировку

Чемпионат 25 апреля в 04:33
Футбол

Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru вчера в 13:14
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
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Экономика

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия 21:48
496
Происшествия

Полсотни медиков Новосибирской области заразились коронавирусом

Сотрудников медицинских организаций Новосибирской области начали тестировать на коронавирус «с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции».
ЧС-ИНФО 21:47
19
Политика

Песков заявил, что в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче»

К середине мая Россия выйдет на плато по заболеваемости инфекцией, предположил Песков, и в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче».
Daily Storm 03:33
2,3K
Общество

ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК 21:06
Общество

В Новосибирской области ввели масочный режим

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 апреля, подписал постановление, согласно которому жителям региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках общественного транспорта, а также при посещении аптек, магазинов и других организаций, связанных с оказанием услуг (например, парикмахерских).
ЧС-ИНФО 09:34
2
Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек

Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Происшествия

167 детей пострадали в Кемерове за выходные

У пяти пострадавших — укусы собак и кошек, у восьми — открытые раны, ещё у 10 — переломы, 58 детей уже успели покусать клещи.
Газета Кемерова 22:58
Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс 05:17
1
Общество

«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы

Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости».
REGNUM 10:39
263
Авто

Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Тарантас Ньюс вчера в 02:36
161
Здоровье

Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита

Лекарство от ревматоидного артрита показали эффективность с борьбе с одним из смертельных симптомов коронавируса — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом.
РЕН ТВ 17:24
2
Политика

Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
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Здоровье

Минздрав Хакасии вышел на связь с медиками, борющимися с коронавирусом

В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Хакасия 08:00
6
Общество

Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК 01:21
902
Общество

Кинологи поддержали введение штрафов за лай собак по ночам

Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за лай собак по ночам.
Москва 24 22:05
Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
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