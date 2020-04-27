Коронавирус
КоммерсантъЧисло заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило 207,5 тыс. человек.
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Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Комсомольская правдавчера в 13:14
Россия — в первой десятке: число заражённых коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона человек
Екатеринбург Онлайнвчера в 13:37
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В Хакасии коллектив скорой помощи ищет президентские деньги Так, коллектив Абаканской скорой помощи обратился к губернатору Валентину Коновалову с просьбой рассмотреть вопрос о выплатах медикам, обещанных президентом в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Известия вчера в 23:57
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В океане нашли гигантскую пробку из-за ненужной нефти
В узком Сингапурском проливе, который вместе с Малаккским соединяет Индийский и Тихий океаны, образовалась гигантская пробка из 60 танкеров.
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МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
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Завтра спецбортом в Сургут доставят почти 200 россиян из-за рубежа
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Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
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