По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 превысило 207,5 тыс. человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

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