Коронавирус

Союзное ВечеСоюзное ВечеЧисло зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек

Лидирующие позиции последние недели занимает США – на страну приходится почти треть всех случаев заражения По состоянию на вечер 27 апреля число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило три миллиона человек.
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