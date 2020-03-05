Общество
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Гаджеты
Названы подробные характеристики игрового нетбука GPD Win Max
В сеть просочились полные спецификации игрового мини-ноутбука GPD Win MAX, который готовится к выходу.
Кино
DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»
В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии "Звездные войны", на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Финансы
Рубль значительно укрепился после снижения ставки ФРС США
Курс рубля на вечерних торгах укрепляется на фоне досрочного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Армия и оружие
В Идлибе погибли еще двое турецких военных
Футбол
В Грозном «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
Футбол
Рами в «Сочи» – абсурд и бесполезный шум
В последние часы трансферного окна ФК «Сочи» подписывает Адиля Рами. Болельщики: «Вау, к нам приехал чемпион мира!».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Происшествия
Песков: Путину докладывают не обо всех экстренных посадках самолета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об экстренных посадках самолетов из-за сообщений о "минировании".
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Экономика
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Общество
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова
Прокуратура США выдала ордер на задержание Олега Тинькова из-за уклонения от уплаты налогов.
Экономика
ПСБ стал лидером рынка по числу клиентов на факторинговом обслуживании
Наибольшее число клиентов сконцентрировано в сфере торговли продуктами питания и непродовольственными товарами, пищевой промышленности и секторе услуг.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".