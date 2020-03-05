Общество
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
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Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек
Комсомольская правдавчера в 19:45
ВОЗ: число больных коронавирусом вне Китая превысило 10 000 человек
Московский Комсомолец03 марта в 18:21
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