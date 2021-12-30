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Число заразившихся коронавирусом за сутки в Италии впервые превысило сто тысяч человек

В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения COVID-19 за сутки, впервые за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 100 тысяч человек.
Lenta.ru
К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19.
РИА Новости
В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.
РИА Новости
Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Италии вновь обновлен суточный рекорд по заболеваемости COVID-19
Общественная служба новостей13:59
В Италии зафиксировали рекордные 126 888 случаев заражения COVID-19 за сутки
Lenta.ru13:26
В Италии впервые с начала пандемии выявили более ста тысяч заразившихся COVID-19 за сутки
Аргументы недели13:48
В Италии за сутки коронавирусом впервые заразились более 100 тыс. человек
Взгляд.ру13:39
В Италии зафиксирован резкий рост заболеваемости ковидом
Эхо Москвы13:31
Более ста тысяч заболевших COVID-19 за сутки впервые выявили в Италии
РЕН ТВ13:55
Число заразившихся коронавирусом за сутки в Италии впервые превысило сто тысяч человек
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