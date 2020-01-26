Здоровье

ИзвестияИзвестияЧисло заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
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Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек

RT на русскомвчера в 20:55

В Китае вспышка нового коронавируса уже унесла жизни 56-ти жителей, заболело более двух тысяч человек

Эхо Москвы02:02

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Известия00:20

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек

РЕН ТВвчера в 23:48

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс

ТАССвчера в 23:38

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Газета.Ru01:51

Китай подсчитал число заразившихся коронавирусом

Интерфаксвчера в 20:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Российская Действительность 24 января в 13:34
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

Народные новости вчера в 18:44
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Единоборства

Немков проведёт поединок c чемпионом Bellator Бейдером

Российский боец Вадим Немков проведёт бой с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе американцем Райаном Бейдером.
RT на русском 01:50
Экономика

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 14:03
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Life.ru вчера в 07:17
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

РИА Новости 24 января в 05:38
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Происшествия

Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вооруженный мечом мужчина ворвался в один из баров и начал рубить им мебель и элементы интерьера.
Вести.Ru вчера в 18:27
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

Сульшер: не боюсь за своё место в «Манчестер Юнайтед»

Не боюсь за место в этом плане, просто продолжаю работать.
Чемпионат 01:36
Происшествия

В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

РИА Новости 02:16
Происшествия

До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Интерфакс 24 января в 20:43
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Авто

Автомобиль Юрия Гагарина выставят на торги

Автомобиль, на котором космонавт Юрий Гагарин добирался до Кремля после полета в космос, выставят на аукционе 15 февраля.
Газета.Ru 23 января в 06:02
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Происшествия

Иномарка улетела в столб после ДТП на перекрёстке Науки с Гражданским

От удара иномарка улетела в столб. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ДПС.
Gazeta.SPb 02:09
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru 02:17
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия 24 января в 20:06
Происшествия

Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Интерфакс 02:23
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Футбол

Иличич забил со штрафного с центра поля

Евро-футбол.ру вчера в 16:11
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