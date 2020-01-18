BBC сообщает со ссылкой на данные экспертов, этот показатель приближается к 1,7 тыс. случаев. Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.

Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

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