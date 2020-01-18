Здоровье
КоммерсантъЧисло заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
BBC сообщает со ссылкой на данные экспертов, этот показатель приближается к 1,7 тыс. случаев. Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
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BBC: Официальное число подхвативших смертельный вирус из Китая занижено более чем в 30 раз
Фонтанка.Рувчера в 08:17
Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым «китайским» коронавирусом
Интерфаксвчера в 04:38
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