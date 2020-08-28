Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек
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Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на данные ФНС. Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр).
РБКвчера в 17:00
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