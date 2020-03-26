Коронавирус
РБКЧисло заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев. Публикуемый еженедельно показатель новых заявок на пособие по безработице ведет отсчет с 1967 года.
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На 38-м году жизни умер актёр Сергей Смирнов
25 марта на 38 году жизни после продолжительной болезни скончался актер Театра Российской армии Сергей Смирнов.
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
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Американский F-16 превзошел российский МиГ-29
Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента – МиГ-29.
Спорт
МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год
Летние Олимпийские игры в Токио нужно перенести на 2021 год, заявили глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Экономика
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
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Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Наука
Люди с болезнями сердца в четыре раза чаще умирали от коронавируса
При заболеваниях сердца и сосудов люди зачастую переносят коронавирус гораздо тяжелее.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.
Политика
Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Трамп сообщил, что переговорит с Си Цзиньпином на фоне коронавируса
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне пандемии коронавируса.
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Ранее Зак Снайдер уже выкладывал кадр из сна Бэтмена, который должен был воплотиться в жизнь, а также рассказывал, как должна была закончиться его «Лига справедливости».
Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Футбол
Азар постригся налысо, поддержав новый челлендж
Религия
РПЦ организует регулярные онлайн-трансляции богослужений
В РПЦ приняли решение организовать для прихожан регулярные онлайн-трансляции богослужений, чтобы ограничить посещение служб в церквях.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.