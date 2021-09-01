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Число жалоб россиян на расторжение ОСАГО выросло в пять раз

Банк России получил с января по июль текущего года 690 жалоб от россиян на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями, тогда как за аналогичный период прошлого года регулятору поступило 140 подобных обращений.
ТАСС
Чаще всего договоры расторгали из-за несоответствия сведений о месте жительства клиента в разных документах страхователя.
Известия
В конце апреля регулятор направил участникам рынка письмо о недопустимости необоснованного досрочного расторжения полиса.
Известия
В случае, если потребитель нарушает закон, договор расторгается, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов.
ТАСС

Подробнее о событии

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