Банк России получил с января по июль текущего года 690 жалоб от россиян на одностороннее расторжение договоров ОСАГО страховыми компаниями, тогда как за аналогичный период прошлого года регулятору поступило 140 подобных обращений.
Американский лидер Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 1 сентября, заявил, что США и Украина разделяют общие ценности, а партнёрство между двумя странами стало очень крепким за последние 30 лет.
Отмечается, что для получения дополнительных средств нужно с 1 сентября по 31 октября текущего года подать заявление в банк на зачисление страховой государственной пенсии на карту ВТБ, которая имеет платежную систему «Мир».