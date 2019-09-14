Происшествия

ИзвестияИзвестияЧисло жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми

Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. Скончалась женщина 1948 года рождения.
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Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

ТАСС13:56

Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми

Ярославский регион. Северный край13:52

«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна

Новости Ярославля 76.ru14:43

Число жертв ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

РИА Новости14:18

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Интерфакс14:07

Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

Первый Ярославский14:37

Число погибших в ДТП под Гаврилов-Ямом увеличилось до восьми

Ярновости14:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Энергетика

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Хоккей

НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Здоровье

К чему может привести употребление сыра, поведали медики

ГлавУфа 02:57
Шоу-бизнес

Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк

Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Шоу-бизнес

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Кино

Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети

Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Армия и оружие

Назван сценарий ядерной войны между Россией и США

Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Утро.ru 12 сентября в 07:38
Здоровье

Врач назвала первый признак болезни легких

Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Кино

Актер Александр Балуев попал в больницу

Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.
Известия 06:03
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК 15:15
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Футбол

Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру 14:40
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Гаджеты

Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром

Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.
Актуальные Новости 10:07
Единоборства

Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Технологии

На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов

На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 11 сентября в 06:34
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Фигурное катание

Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии

Газета.Ru 15:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра

В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29

Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.
RT на русском 09:01
Армия и оружие

Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать

Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Наука

«Понятия, идеи, конструкции»

«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Футбол

«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии

Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22
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