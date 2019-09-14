Происшествия
ИзвестияЧисло жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. Скончалась женщина 1948 года рождения.
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Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми
Ярославский регион. Северный край13:52
«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна
Новости Ярославля 76.ru14:43
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:46, Вашингтон
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Хоккей
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Анастасии Заворотнюк
Сообщается, что медики приняли решение прекратить интенсивное лечение звезды. Информация об этом появилась сегодня, 14 сентября.
Discover24 13:38
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Газета.Ru 11 сентября в 23:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости вчера в 01:28
Армия и оружие
Назван сценарий ядерной войны между Россией и США
Технический сбой и локальный конфликт могут привести к ядерной войне между Россией и США, полагает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Утро.ru 12 сентября в 07:38
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 12 сентября в 01:18
Кино
Актер Александр Балуев попал в больницу
Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.
Известия 06:03
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Футбол
Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!»
Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).
Евро-футбол.ру 14:40
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Гаджеты
Microsoft патентует складное устройство с заполненным жидкостью шарниром
Крупнейшая транснациональная корпорация по производству проприетарного ПО Microsoft патентует инновационное складное устройство с шарниром, обеспечивающим гибкость, заполненным жидкостью.
Актуальные Новости 10:07
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 11 сентября в 06:34
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости 05:40
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославской области достигло 29
Число пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29, уточнили в региональном управлении МВД России.
RT на русском 09:01
Армия и оружие
Крылатую ракету «Оникс» предложили модернизировать
Производитель собирается модернизировать противокорабельную крылатую ракету «Оникс».
Военное обозрение вчера в 06:10
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Наука
«Понятия, идеи, конструкции»
«Жилище тишины преобратилось в ад»: о судьбе старорежимных понятий в Новое время.
N+1 11 сентября в 06:20
Футбол
«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22