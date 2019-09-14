Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. Скончалась женщина 1948 года рождения.

Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми

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