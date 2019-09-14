Происшествия
Газета.RuЧисло погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло
Число погибших в результате ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Как отмечается, речь идет о восьми погибших.
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Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми
Ярославский регион. Северный крайвчера в 13:52
«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна
Новости Ярославля 76.ruвчера в 14:43
«Поехали на день рождения»: люди ищут своих близких среди жертв аварии под Ярославлем
Pro Город Ярославльвчера в 08:45
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Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Футбол
«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0.
Pravda.Ru вчера в 14:35
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва 00:24
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Армия и оружие
Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты 13 сентября в 15:59
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне" на месте сгоревшего торгового центра открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Космос
Самого опытного космонавта РФ отстранили от работы
Газета.Ru вчера в 20:55
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 13 сентября в 08:20
Общество
Гороскоп на 15 сентября 2019 года
15.09.2019. Что говорит Земля: День Мамонта-овчарника.
ВОмске вчера в 12:10
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт об отношениях с родителями жены: «Воспринимали меня брезгливо»
Примечательно, что супруги всегда старались принимать активное участие в карьере друг друга, стараясь оказывать посильную поддержку, когда это было необходимо.
Дни24 вчера в 12:16
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 13 сентября в 03:57
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика
В Фанаре нашли «виновного» в ситуации с церковью на Украине
В Константинопольском патриархате возложили ответственность за ситуацию с церковью на Украине на митрополита Пирейского Серафима, выступившего против предоставления автокефалии "новой церкви", в Фанаре обвинили его также в "систематическом укреплении российского арсенала".
РИА Новости 00:52
Происшествия
Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии
Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии, перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:25
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 13 сентября в 04:15
Политика
Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден сообщил, что попросил убежище во Франции еще в 2013 году, и хотел бы, чтобы французский президент Эмманюэль Макрон его предоставил.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Происшествия
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении участника акции протеста на площади Советов, который распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу.
Байкал-Daily 12 сентября в 11:01
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru вчера в 18:30
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU вчера в 07:03
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Армия и оружие
Российские военные доставили в Сирию 2,5 тонны гумпомощи. 12 сентября
Новостной фронт 12 сентября в 04:26
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
В первый день после релиза Borderlands 3 на ПК пиковое значение уникальных игроков в два раза превысило тот же показатель предыдущей части серии за все время.
CyberSport.ru вчера в 11:27