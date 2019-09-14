Происшествия
ИзвестияЧисло жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. Скончалась женщина 1948 года рождения.
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Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми
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«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна
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США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию
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Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
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«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
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Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
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Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
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Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
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Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
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В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
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Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
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Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
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В России не принято вспоминать черные дни истории, если трагедия произошла после марта 2000 года.
Новости Югры вчера в 02:00
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В Сети впервые показали новый Land Rover Defender Pickup
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«Потушили»: «Ротор» в Волгограде обыграл «Факел» со счетом 2:0
На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
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Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
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В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек
За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.
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Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
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Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
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Страшное ДТП под Ярославлем. Погибли 7 человек
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Политика
Решение по газопроводу Opal сочли политическим давлением Запада
Напомним, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло доступ "Газпрома" к мощностям трубы Opal.
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Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
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