Происшествия

ИзвестияИзвестияЧисло жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми

Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти. Скончалась женщина 1948 года рождения.
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Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми

Ярославский регион. Северный край13:52

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

ТАСС13:56

«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна

Новости Ярославля 76.ru14:43

Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми

Интерфакс14:07

Число жертв ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

РИА Новости14:18

Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до восьми человек

Первый Ярославский14:37

Число погибших в ДТП под Гаврилов-Ямом увеличилось до восьми

Ярновости14:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
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Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене»

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Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу

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Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
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Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике

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Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

OAnews 19:11
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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
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Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

США ввели санкции против северокорейских хакеров

Минфин США ввел санкции против трех хакерских группировок, которые, по его данным, спонсируются властями Северной Кореи и проводят атаки на критически важную инфраструктуру по всему миру.
Вести.Финанс вчера в 12:06
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 04:33
Здоровье

Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк

По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.
Газета.Ru 08:42
Политика

Зеленский призвал снимать фильмы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.
РИА Новости 13:55
Космос

Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли

Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
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Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Футбол

«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Происшествия

Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске

Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Госпитализирован Александр Балуев

Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав РФ

Портал Life.ru сообщил о том, что член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил Украине войти в состав Российской Федерации.
Политическая Экспертиза вчера в 13:38
Армия и оружие

Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области

RT на русском вчера в 16:59
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Гаджеты

«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу

Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Транспорт

В центре Москвы перекроют движение автомобилей из-за велофестиваля

Движение для автомобилей будет временно перекрыто на нескольких улицах в центре Москвы 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля».
РБК 19:18
Наука

«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта

Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru 18:18
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
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Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Политика

Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
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