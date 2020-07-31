Происшествия
RT на русскомЧисло жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
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Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10
Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
ТАСС 01:53
Политика
Пушкина сообщила, что сдала грин-карту США после прихода в политику
Депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, что у нее была грин-карта (постоянный вид на жительство) США, но она ее сдала, как только пошла работать в политику.
РИА Новости вчера в 07:20
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что в свою очередь обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия вчера в 06:11
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru вчера в 14:25
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Эксперт рассказал о правилах сна в самолете
Известия вчера в 22:27
Экономика
Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов
«Сквозной подход» популярен у бизнеса при выплатах дивидендов за рубеж и позволяет применять ставку 0% компании — непосредственному получателю выплат.
РБК вчера в 23:01
Общество
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию
Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости 03:10
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Путешествия
Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России
22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
Lenta.ru вчера в 07:18
Экономика
Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»
Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь.
РБК 03:21
Технологии
Китай запустил аналог Глонасс и GPS
Общественная служба новостей 00:48
Происшествия
В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях
Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Здоровье
Минздрав: Вторая волна коронавируса в Беларуси ожидается в ноябре-декабре
Вторая волна коронавируса, по прогнозам, ожидается в Беларуси в ноябре-декабре. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.
КП - Беларусь 03:30
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Экономика
Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 02:15
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16