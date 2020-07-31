Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

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