Останки 27 погибших найдены на месте ДТП в Ровенской области Украины, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, сообщает во вторник издание "Страна" в своем Telegram-канале со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко .