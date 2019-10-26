Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек. «По уточнённым данным, восемь человек погибли в результате ДТП», — цитирует ТАСС региональный Минздрав.

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

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