Происшествия
Чита.РуДвух пострадавших в ДТП с 4 погибшими доставили в Читу вертолётом
Две автокатастрофы произошли в Агинском районе Забайкальского края за сутки: на месте погибли 10 человек, один скончался при транспортировке в больницу, пятеро госпитализированы с тяжёлыми травмами.
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Число жертв аварии с микроавтобусом в Забайкалье увеличилось до семи
Московский Комсомолецвчера в 20:49
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Шоу-бизнес
Уильям и Кэтрин проявили нежные чувства на публике
Sunmag.me вчера в 09:40
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Газета.Ru 07:52
Игры
Издатели Rune 2 не знали о закрытии студии-разработчика игры
Издатели игры Rune 2 не знали о том, что разработчики проекта закрывают свою студию Human Head.
REGNUM 05:00
Экономика
Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста»
Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию Turizmguncel о покупке российского туроператора «Интурист».
РБК 06:52
Космос
NASA переименовало «нацистский» астероид
Популярная механика 12 ноября в 20:05
Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска
В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
Русская Планета вчера в 21:14
Армия и оружие
В Польше заявили о неготовности России к ядерной войне с США
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» Россия продемонстрировала свою неготовность к возможной ядерной войне с США.
Известия вчера в 08:23
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Коммерсантъ 08:02
Общество
Почему соцсеть «ВКонтакте» вводит дизлайки
Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о введении дизлайков под комментариями, а Instagram готов полностью отказаться от "сердечек", чтобы снизить давление на авторов.
Газета.Ru 07:13
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Футбол
«РЖД Арена» в Черкизове закроется на реконструкцию
Как сообщил сегодня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы коснутся также и прилегающих к стадиону территорий.
Эхо Москвы 06:30
Общество
На Алтае после жалобы Медведеву нашли деньги на горячую воду для села
В Алтайском крае региональные власти обещают восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково.
Российская газета 03:42
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:51
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:06
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove вчера в 11:04
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Армия и оружие
Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США
Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
News.ru 06:48
Происшествия
В Москве неизвестный поливал двери подъездов серной кислотой
Неизвестный мужчина в городе Московский в Новой Москве поливал домофоны и ручки дверей подъездов едкой жидкостью, предположительно, серной кислотой.
Lenta.ru 12 ноября в 04:08
Экономика
«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар»
В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России».
РБК 06:55
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Коммерсантъ 04:22
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
KM.ru 02:01
Шоу-бизнес
Актриса Катерина Шпица опубликовала фото в откровенном платье
Актриса из Перми Катерина Шпица, исполнявшая одну из ролей в «Реальных пацанах», выложила в социальных сетях фото с церемонии вручения премий журнала Glamour.
Business Class (Пермь) 03:35