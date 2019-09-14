Происшествия
Политическая ЭкспертизаЧисло жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возросло до восьми человек. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Восьмой погибшей стала женщина 1948 года рождения.
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Число жертв аварии с автобусом и фурой в Ярославской области выросло до восьми
Ярославский регион. Северный край13:52
«Мы в себя не можем прийти»: в смертельной аварии с автобусом погибла 22-летняя ярославна
Новости Ярославля 76.ru14:43
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Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске
Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
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Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
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Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Российский певец Юрий Лоза выступил с критикой американской певицы Билли Айлиш, а также российской артистки Монеточки.
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Авто
Вскоре объявят преемника Mitsubishi Pajero
Австралийский портал CarAdvice объявил, что из популярного внедорожника Pajero японская компания Mitsubishi сделает семейный кроссовер с новым названием модели.
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Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
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Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
Газета.Ru 21:08
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Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Политика
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РИА Новости вчера в 07:18
Экономика
Конфликт в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции.
RT на русском 21:43
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Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
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США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Политика
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".
РИА Новости 20:43
Политика
Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса
Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 16:39
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Экономика
Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 12 сентября в 08:08
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
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Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости 20:33
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16