Происшествия
ИнтерфаксЧисло жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.
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Происшествия
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