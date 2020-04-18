Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска.

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

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