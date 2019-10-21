Происшествия
REGNUMЧисло жертв беспорядков в Чили возросло до 10 человек
Обнаружено ещё пятеро погибших в результате бушующих в Чили беспорядков, сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар. «Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья», — рассказала Рубилар.
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Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 18 октября в 13:46
Игры
В рекламе нового артбука по Diablo нашли упоминание четвертой части
В немецком журнале Gamestar опубликовали рекламу нового артбука по серии Diablo.
CyberSport.ru 14:54
Армия и оружие
СМИ: Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии
По словам источника газеты, с прошлой недели президент США раздумывает над тем, чтобы оставить около 200 спецназовцев в Сирии для борьбы с терроризмом.
Life.ru 22:28
Игры
Paradox анонсировала Crusader Kings 3
Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Недвижимость
Жилье в Екатеринбурге подорожало на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. за кв. м. По данным ЦИАН, с начала текущего года квартиры на первичном рынке подорожали на 10%.
Накануне.Ru 22:15
Происшествия
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.
RuNews24.ru вчера в 05:28
Политика
Сингапур и КНР повысили уровень военного сотрудничества
Сингапур и Китай повысили уровень военного сотрудничества, заключив новое оборонное соглашение, предусматривающее проведение совместных военных маневров, а также заходы кораблей в порты двух стран.
ТАСС 21:21
Авто
Появились первые рендеры нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Политика
Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Lenta.ru 21:43
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Российская газета 19:12
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Волга-Медиа вчера в 02:08
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня 06:57
Футбол
Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Газета.Ru 17:56
Авто
В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander
Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия 20:19
Общество
Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
Милованов отметил, что из США он уже вернулся, и ощущает, что Украина находится «на грани экономического прорыва».
REGNUM 10:08
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru 09:40
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Южный Федеральный 05:15