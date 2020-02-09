Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось с восьми до 10. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге в воскресенье.

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

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