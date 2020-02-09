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ТАССЧисло жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10
Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось с восьми до 10. Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге в воскресенье.
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"Произошел пожар на погрузочно-доставочной машине на глубине 650 метров в тупиковой выработке", - сказал источник.
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Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
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На Кольцовском тракте такси столкнулось с фурой, два человека погибли
На Кольцовском тракте в результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажирка такси, столкнувшегося с фурой.
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