Происшествия

ФАНФАНЧисло жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти человек

В воскресенье появилась информация, что погиб еще один человек. «Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек», — сообщает телеканал. В ночь на 8 февраля в Казахстане были беспорядки.
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СМИ сообщили о 10 погибших в результате беспорядков на юге Казахстана

Известия00:29

Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек

РБК01:25

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Интерфакс00:32

Число погибших в массовой драке на юге Казахстана возросло до десяти

Время Пресс03:22

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

РИА Новостивчера в 23:57

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10

Эхо Москвы01:30

Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

REGNUM01:17
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Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:28
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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением

Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
РИА Новости 04:44
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru вчера в 01:20
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ 04:01
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Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам

Осаночный сколиоз — типичное "офисное" заболевание, которое появляется из-за неправильно расположения тела на рабочем месте.
РИА Новости вчера в 19:05
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Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Вечерний курьер вчера в 02:44
Гаджеты

В России начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

Planet Today вчера в 09:44
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Политика

Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны – члены организации за серьезные нарушения.
Известия вчера в 16:57
Футбол

«Спартак» подписал новый контракт с Ещенко

Матч ТВ 02:53
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Ургант в эфире Первого канала ответил Собчак на фразу о «лукавом лице»

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Общество

В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP

Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
Коммерсантъ 00:25
Политика

Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
RT на русском 05:32
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
Происшествия

В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

РИА Новости 00:39
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 03:09
Финансы

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал вчера в 08:49
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 05:18
Происшествия

В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
РИА Новости 04:31
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Гаджеты

Видео: складной смартфон Motorola Razr проверили на выживаемость в пыли и под давлением

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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Ханю впервые в карьере выиграл чемпионат четырёх континентов

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