Происшествия

ФАНФАНЧисло жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти человек

В воскресенье появилась информация, что погиб еще один человек. «Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек», — сообщает телеканал. В ночь на 8 февраля в Казахстане были беспорядки.
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с чего всё началось
Число жертв массовых беспорядков и драк со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до десяти, передает телеканал «Хабар 24
».
РБК01:25

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Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС02:00

Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек

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Число жертв погромов в Казахстане увеличилось до десяти

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