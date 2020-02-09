с чего всё началось

В воскресенье появилась информация, что погиб еще один человек. «Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек», — сообщает телеканал. В ночь на 8 февраля в Казахстане были беспорядки.

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти человек

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