Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24». По данным телеканала, скончался ещё один пострадавший в результате массовой драки в Кордайском районе.
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Число погибших в массовой драке на юге Казахстана возросло до десяти

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СМИ сообщили о 10 погибших в результате беспорядков на юге Казахстана

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Газета.Ru02:56

До десяти увеличилось число жертв беспорядков на юге Казахстана

Интерфакс00:32

Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек

РБК01:25

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до десяти

РИА Новостивчера в 23:57

Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

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