Происшествия
REGNUMЧисло погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек
Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24». По данным телеканала, скончался ещё один пострадавший в результате массовой драки в Кордайском районе.
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Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
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