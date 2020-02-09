Происшествия

ТК ЗвездаТК ЗвездаЧисло жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек

Количество погибших в беспорядках и драках со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти. Изначально сообщалось о восьми погибших. Позднее телеканал «Хабар 24» сообщил, что в больнице умер мужчина 1995 года рождения, потом скончался еще один пострадавший.
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с чего всё началось
Число жертв массовых беспорядков и драк со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до десяти, передает телеканал «Хабар 24
».
РБК01:25

Подробнее о событии

Число погибших в массовой драке на юге Казахстана возросло до десяти

Время Пресс03:22

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до 10

ТАСС02:00

Число жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10

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Интерфакс00:32

Число погибших в беспорядках в Казахстане увеличилось до 10 человек

РБК01:25
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.
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