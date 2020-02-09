Происшествия
ТК ЗвездаЧисло жертв беспорядков в Казахстане возросло до 10 человек
Количество погибших в беспорядках и драках со стрельбой в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти. Изначально сообщалось о восьми погибших. Позднее телеканал «Хабар 24» сообщил, что в больнице умер мужчина 1995 года рождения, потом скончался еще один пострадавший.
Читать в источнике
Оценить217
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может быть дальтонизм
Побочным эффектом от употребления Виагры в повышенных дозах может стать дальтонизм – считают турецкие врачи.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Общество
Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP
ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Футбол
Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий
Матч 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэм Юнайтед" перенесен на неопределенный срок.
Происшествия
В Кемеровской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком в Кемеровской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Политика
МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
"В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле", - сказал Тяпкин.
Армия и оружие
Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим
Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео.
Космос
Япония успешно запустила спутник-шпион на ракете-носителе Н2А
Спутник-шпион "Когаку-7" ("Оптика-7"), предназначенный для сбора информации, был успешно выведен на орбиту ракетой-носителем Н2А в воскресенье, сообщило японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Общество
РЖД пока останется без 15 000 ПК на российских процессорах «Эльбрус»
Последняя указала на ряд нарушений в документах РЖД, где были описаны требования к аппаратной части ПК.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич родила первенца
Сегодня в 10 часов утра в элитном клиническом госпитале MD GROUP известная блогер Ида Галич родила первенца.
Политика
О чем договорились Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Происшествия
Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео
Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина попал на видео.
Армия и оружие
Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе
Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Футбол
В «Оренбурге» не интересовались Кокориным
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб.