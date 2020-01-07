Общество

ТАССТАССЧисло погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50

Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман превысило 50 человек.
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Похороны Сулеймани перенесли на фоне сообщений о погибших в давке

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
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