Общество
ТАССЧисло погибших в давке на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50
Количество погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касемом Сулеймани в городе Керман превысило 50 человек.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
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Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
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В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
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Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
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В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
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Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
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В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек.
Общество
Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии
3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
Происшествия
В Свердловской области пропала пятнадцатилетняя девочка
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Политика
Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией.
Экономика
Падение доходов населения становится серьезной проблемой для России
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».
Космос
В NASA придумали, как индийским астронавтам не отказаться от национальных блюд в космосе
Специалисты разработали способ, который позволит участникам индийской космической миссии «Гаганьян» не отказываться от привычных национальных кушаний.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Оксана Воеводина рассказала, как пережила развод с супругом Мухаммадом V. Она заявила, что сейчас ни с кем не имеет близких отношений.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу
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Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией
Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Экономика
Названы перспективы малого бизнеса в России в ближайшие два года
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, рассказал о перспективах малого предпринимательства в 2020 году и дал советы начинающим бизнесменам.