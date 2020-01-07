Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на данные властей провинции Керман. Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 человек пострадавших.

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

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