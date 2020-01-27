с чего всё началось

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.

Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

Происшествия Россиянин поджег бывшую жену в магазине Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.

Политика Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Общество В Северодвинске зафиксировано повышение радиационного фона Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.

Культура Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.

Общество Жители России хотят отмечать День Победы иначе Согласно опросу Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, россияне хотят отмечать праздник Победы с меньшей долей милитаризма и помпезности.

Футбол Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака» Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Биатлон Губерниев поделился мнением об изменениях в биатлонной сборной Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.

Общество Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.

Общество Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.