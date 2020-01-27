Здоровье

RuNews24.ruRuNews24.ruЧисло жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.
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с чего всё началось
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек, сообщила газета South China Morning Post
 со ссылкой на Минздрав.
Коммерсантъ26 января в 19:09

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Число жертв смертельного «китайского» коронавируса достигло 80

Life.ru26 января в 18:44

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Телеканал RTVI26 января в 04:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Число жертв нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Коммерсантъ26 января в 19:09

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

RT на русском26 января в 19:03

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек

Известия26 января в 18:39

В Китае число умерших от нового вида коронавируса достигло 80 человек

Новая газета26 января в 19:14
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве мальчиков

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Во вторник, 28 января, в Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час, которое отразилось датчиком АСКРО на проспекте Труда, 48.
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Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

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В Народной милиции ДНР сообщили, что с 26 по 27 декабря украинская армия 7 раз обстреляла самопровозглашенную республику.
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Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
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Политика

Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером

На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.
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В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

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Газета.Ru 00:30
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 3,21% — до $57,97 за баррель.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

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Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

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Леброн Джеймс написал прощальное сообщение Коби Брайанту

Сообщение форвард посвятил погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту.
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Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

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Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Биатлон

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ЦСКА на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб его бывших защитников Василия и Алексея Березуцких.
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