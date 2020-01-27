Здоровье
RuNews24.ruЧисло жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.
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с чего всё началось
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на Минздрав.Коммерсантъ26 января в 19:09
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