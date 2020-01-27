Здоровье

RuNews24.ruRuNews24.ruЧисло жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.
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с чего всё началось
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек, сообщила газета South China Morning Post
 со ссылкой на Минздрав.
Коммерсантъ26 января в 19:09

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Число жертв смертельного «китайского» коронавируса достигло 80

Life.ru26 января в 18:44

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Телеканал RTVI26 января в 04:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Число жертв нового коронавируса увеличилось до 80 человек

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Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

RT на русском26 января в 19:03

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек

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SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80

Газета.Ru26 января в 18:51
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Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая

Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
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Четыре модели Honor и Huawei обновлены до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
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Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

Начальник отдела организации государственных закупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский попал под уголовное преследование по подозрению в коррупции.
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Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Происшествия

Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
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Следующей современной экранизацией классического мультфильма от студии Disney станет "Бэмби", сообщает Deadline.
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ФК «Ростов» расторг контракт с защитником Маляровым

Футбольный клуб «Ростов» покинул защитник Кирилл Маляров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
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Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
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Политика

В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России

Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Газета.Ru 01:04
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Газета.Ru 00:30
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В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
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Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оставил трогательное обращение в память о погибшем Коби Брайанте, в котором пообещал продолжить дело своего друга.
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
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«Нью-Джерси» обыграл «Оттаву», Гусев признан первой звездой матча

Российский нападающий "Девилз" Никита Гусев отметился голевой передачей, реализовал буллит в серии послематчевых бросков и был признан первой звездой матча.
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«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
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Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
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Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
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Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

Известия вчера в 13:53
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Опубликованы характеристики Nokia 8.2 5G

Речь идет о моделях Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G.
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Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка

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