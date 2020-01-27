с чего всё началось

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.

Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

Шоу-бизнес В Мексике нашли автомобиль пропавшей Натальи Андрейченко Instagram Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая перестала выходить на связь из Мексики, нашли в гараже в ее особняке.

Происшествия Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках Начальник отдела организации государственных закупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский попал под уголовное преследование по подозрению в коррупции.

Происшествия Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Политика В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.

Гаджеты Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.

Баскетбол Леброн Джеймс оставил трогательное обращение Коби Брайанту Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оставил трогательное обращение в память о погибшем Коби Брайанте, в котором пообещал продолжить дело своего друга.

Происшествия Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки «По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.

Футбол Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити» Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» начал свою защиту после критики главного тренера команды Хосеп Гвардиолы своих собственных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0). Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.