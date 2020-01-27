Здоровье

RuNews24.ruRuNews24.ruЧисло жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек. Еще 2,4 тысячи человек заражены пневмонией. Ранее в воскресенье, 26 января, сообщалось о 57 погибших от вируса и 2027 случаях инфицирования.
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с чего всё началось
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек, сообщила газета South China Morning Post
 со ссылкой на Минздрав.
Коммерсантъ26 января в 19:09

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Число жертв смертельного «китайского» коронавируса достигло 80

Life.ru26 января в 18:44

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек

Телеканал RTVI26 января в 04:12

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Число жертв нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Коммерсантъ26 января в 19:09

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

RT на русском26 января в 19:03

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 80 человек

Известия26 января в 18:39

В Китае число умерших от нового вида коронавируса достигло 80 человек

Новая газета26 января в 19:14
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Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей нашли

АМИТЕЛ вчера в 02:07
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Общество

Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Prognozist 26 января в 15:31
Шоу-бизнес

Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова сообщила о рождении племянника

Невестка Аллы Пугачевой сообщила о рождении племянника. Сестра Алены Красновой впервые стала матерью, о чем модель рассказала в Instagram.
Дни24 02:02
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Политика

В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
РИА Новости 03:45
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК 01:00
Политика

На Украине хотят потребовать у России часть Алмазного фонда

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украине следует взять пример с Польши и потребовать от России компенсацию за что-нибудь.
REGNUM вчера в 14:08
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Здоровье

Китайскую студентку в Саратове подвергли проверке из-за коронавируса

В Саратове сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку студентки, прибывшей из Китая, у которой нашли признаки заболевания.
Четвертая Власть 02:33
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич у себя в Facebook рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы "Машина времени".
Газета.Ru 03:13
Культура

Автор «Ведьмака»: «Сериалы и видеоигры нельзя сравнивать»

Автор книжного цикла о Геральте из Ривии Анджей Сапковский заявил, что нельзя сравнивать франшизу The Witcher от CD Projekt RED и сериал «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 03:06
Политика

Эстония обвинила Россию в попытке переписать историю

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас обвинил Россию в попытках переписать историю.
Lenta.ru 03:49
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника

По имеющейся информации, двое 13-летних школьников днем в воскресенье, 26 января, ушли гулять и не вернулись.
RuNews24.ru вчера в 01:16
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Кино

В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
Армия и оружие

США начали «финальную битву» за Сирию

Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.
Sibnet Новости вчера в 06:53
Энергетика

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.
Вести.Ru 26 января в 07:51
Игры

У игры-ужастика Residence of Evil: Vigil сменилось название

Разработчики из Moonglint сменили название своей игры Residence of Evil: Vigil.
REGNUM вчера в 07:58
Общество

Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы

Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Общество

Бунтом водителей «скорой» в Екатеринбурге заинтересовались силовики

УралПолит.Ru вчера в 08:04
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