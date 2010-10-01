Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЧисло жертв коронавируса перевалило за 70 тысяч

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По состоянию на 6 апреля в мире из-за коронавируса умерли более 70 тысяч человек.
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Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Краснодарском крае, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 3,24 процента, до 34,12 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 22:29
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru 05:08
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

Пьяный мужчина показал гениталии пассажирам вокзала в Пскове

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Пскове, где полицейские задержали 43-летнего жителя Московской области.
Народные новости 04:52
Технологии

Начал работу стриминговый сервис коротких видео Quibi

Ревизор.ру 05:38
Общество

Тимченко выделил 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд рублей на борьбу с распространением COVID-19.
Фонтанка.Ру 08:10
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Происшествия

Пропавшая внучка Роберта Кеннеди найдена мертвой

Правоохранительные органы обнаружили тело 40-летней внучки американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает телеканал CBS Baltimore.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика

Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил во вторник, 7 апреля, правительству страны отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 08:10
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Общество

Единый госэкзамен в России решили не отменять

Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) в России не будет отменено даже на фоне распространения коронавируса.
Известия 03:46
Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
РБК 07:05
Происшествия

В Оренбуржье выявлено четыре новых случая коронавируса

Среди новых случаев коронавирус выявлен у мужчины в Орске и мужчины в Сорочинске. Оба приехали из других регионов.
REGNUM 07:15
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей 00:47
ЖКХ

В России введен мораторий на штрафы по долгам за услуги ЖКХ

Михаил Мишустин заявил, что «коммунальные услуги за долги отключать не будут, пени начислять не будут».
Вологда.рф вчера в 12:38
Происшествия

Площадь пожара в зоне отчуждения ЧАЭС увеличилась до 35 гектаров

РИА Новости 07:54
Политика

Путин направил Джонсону телеграмму поддержки

Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Российская газета 07:11
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

Интерфакс 04:08
Экономика

Под кредитные каникулы не попадет две трети ипотечных займов

Уточнения правительства о размерах кредитов, которые подпадают под действие кредитных каникул, сократили количество заемщиков, претендующих на отсрочку, свидетельствует статистика, которую РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй.
РБК вчера в 10:35
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Кино

Disney запустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

Компания Disney запустила новый спин-офф сериал "Дома с Олафом" - про любимого многими детьми снеговика из дилогии "Холодное сердце".
Российская газета 06:29
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом

Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
Кубанские новости 00:18
Шоу-бизнес

Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы

В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Московский Комсомолец 02:33
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