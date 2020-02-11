Здоровье

ДождьДождьЧисло погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Число погибших от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, на 11 февраля составляет 1018 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на власти Китая. В материковом Китае 10 февраля умерли 108 человек, большинство — в провинции Хубэй.
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Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек

РИА Новостивчера в 19:31

Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1017

ТАССвчера в 20:05

Число погибших от коронавируса превысило тысячу

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Газета.Ruвчера в 19:39

Коронавирус унёс жизни более тысячи человек в Китае

News.ruвчера в 20:20

Жертвами коронавируса в Китае стали более тысячи человек

Взгляд.рувчера в 20:21

Число погибших от коронавируса достигло 811 человек

NewInform08 февраля в 19:53
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Титульным спонсором лиги станет банк «Тинькофф», которым управляет российский миллиардер Олег Тиньков.
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Политика

Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия вчера в 13:17
Общество

«Почта России» договорилась с iHerb о доставке заказов

На Россию приходится 20% оборота iHerb. Покупатели смогут забирать заказы из 42 тыс. отделений по всей стране.
Радиочастотный спектр 03:08
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5 п.п, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.
РБК 01:00
Политика

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
РИА Новости 03:15
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Экономика

Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

С начала 2020 года она стала больше на 400 рублей и составила 5334 рубля.
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Экономика

В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство

Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 08:14
Армия и оружие

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
РИА Новости 01:31
Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.
ФАН вчера в 22:14
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Политика

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
RT на русском вчера в 13:52
Наука

Ученые выяснили, почему жители городов живут меньше

Ученые оценили показатели концентрации озона, объем твердых частиц в воздухе, температуру, влажность, а также среднесуточное количество смертей в 406 населенных пунктах различных размеров в период с 1985-го по 2015 год.
Вечерняя Москва вчера в 19:48
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru вчера в 08:56
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

Российскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником девятого класса.
Lenta.ru вчера в 23:16
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