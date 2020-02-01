Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.

с чего всё началось

304 человека умерли в результате пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. Большинство жертв зарегистрировано в провинции Хубэй (294 человека). При этом число заразившихся коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 13 846 человек.

Число жертв коронавируса увеличилось до 304 человек

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