Здоровье

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧисло жертв коронавируса увеличилось до 304 человек

304 человека умерли в результате пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. Большинство жертв зарегистрировано в провинции Хубэй (294 человека). При этом число заразившихся коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 13 846 человек.
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с чего всё началось

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.
РИА Новости31 января в 19:43

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Число жертв коронавируса увеличилось до 304 человек

Аргументы и Факты01 февраля в 19:34

Страшный рекорд: число зараженных новым коронавирусом превысило 9 тысяч

Вести.Финанс30 января в 20:25

Число жертв коронавируса в КНР достигло 259 человек

Экономика сегодня31 января в 19:45

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек

Политика Сегодня31 января в 19:42

Уже 12 человек в Гонконге заразились коронавирусом

REGNUM30 января в 21:49

В Китае число жертв коронавируса достигло 304 человек

РИА Новости01 февраля в 19:06

1982 новых зараженных за сутки - статистика из Китая

Pravda.Ru30 января в 19:42
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Политика

Захарова прокомментировала слова президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес

35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.
Woman.ru вчера в 04:19
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Экономика

Китайские биржи обвалились на фоне вспышки коронавируса

Китайские биржи на открытии обвалились более чем на восемь процентов на фоне вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:04
Спорт

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул

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Армия и оружие

Эрдоган: Турция нанесла удары по позициям сирийских военных

REGNUM 02:40
Общество

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах

МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота самолета с диспетчером

Lenta.ru 02:25
Армия и оружие

Глава УВЗ рассказал об экспортных перспективах танка «Армата»

В феврале 2019 года источники в Минобороны РФ утверждали, что до конца 2019 года военные получат 12 танков Т-14 "Армата" и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.
Mil.Press Военное 03:05
Происшествия

При посадке в Томске у пассажирского самолета разрушилась стойка шасси

Стойка переднего шасси разрушилась у самолета Bombardier CRJ-100, совершившего посадку в томском международном аэропорту имени Н.И. Камова.
Российская газета 01:18
Кино

Лучшим фильмом премии BAFTA признали драму «1917»

Военная драма «1917» американского режиссера Сэма Мендеса, которая повествует о двух британских юных солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации «Лучший фильм» премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA).
Мойка78 вчера в 17:25
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service вчера в 06:58
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Гаджеты

«Белый ходок» Asus для поклонников Nvidia. Компания выпустила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition

Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
iXBT.com 02:41
Происшествия

Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
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Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
РБК 00:53
Футбол

Три российских клуба заинтересованы в защитнике «Ромы» Жезусе

Бразильский футболист итальянской "Ромы" Жуан Жезус заинтересовал сразу три клуба российской премьер-лиги.
Вести.Ru вчера в 16:51
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Биатлон

Халили завоевал серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ

Матч ТВ вчера в 09:00
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна вчера в 05:19
Здоровье

Рошаль дал оценку школьной медицине в РФ

Врач Леонид Рошаль, возглавляющий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, заявил, что оценивает на три с минусом организацию в РФ школьной медицины.
Ореанда-Новости 31 января в 07:16
Общество

Роскосмос начинает выпуск лифтов

РИА Новости 02:34
Экономика

Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров

Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
ГЛАС.RU 01:44
Политика

Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран

Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
RT на русском 02:46
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 31 января в 10:11
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РБК 01:25
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