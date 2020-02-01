Здоровье
Аргументы и ФактыЧисло жертв коронавируса увеличилось до 304 человек
304 человека умерли в результате пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. Большинство жертв зарегистрировано в провинции Хубэй (294 человека). При этом число заразившихся коронавирусом в Китае в настоящее время составляет 13 846 человек.
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с чего всё началось
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, превысило 11 тысяч человек, умерли 259, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее сообщалось о 9 692 заболевших и 213 умерших.РИА Новости31 января в 19:43
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Страшный рекорд: число зараженных новым коронавирусом превысило 9 тысяч
Вести.Финанс30 января в 20:25
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Армия и оружие
Глава УВЗ рассказал об экспортных перспективах танка «Армата»
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При посадке в Томске у пассажирского самолета разрушилась стойка шасси
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Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Компания Asus решила порадовать любителей белого и выпустила 3D-карту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition.
Происшествия
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
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Происшествия
В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая
Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
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Бразильский футболист итальянской "Ромы" Жуан Жезус заинтересовал сразу три клуба российской премьер-лиги.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Халили завоевал серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
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Рошаль дал оценку школьной медицине в РФ
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Общество
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Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
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Посол России: журналистов в ЦАР могли убить выходцы из других стран
Посол России в Центрально-Африканской Республике Владимир Титоренко заявил, что убийц российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пока не нашли, это могут быть выходцы из других стран.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.