Общество

Москва 24Москва 24Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по здравоохранению.
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