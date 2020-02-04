Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 425 человек. При этом заболевших на данный момент – 20,4 тысячи. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на Государственный комитет по здравоохранению.

Число жертв коронавируса увеличилось до 425 человек

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