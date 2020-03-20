Коронавирус

РБКРБКВ Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек, сообщил глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает Ansa. Это крупнейшее число жертв за одни сутки в Италии с момента начала распространения коронавируса в стране, отмечает агентство.
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

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В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

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