Коронавирус

РБКРБКЧисло жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

РБКвчера в 15:50

Число жертв коронавируса в Италии превысило десять тысяч человек

РИА Новостивчера в 13:32

Число погибших от коронавируса в Италии превысило 10 тыс

Известиявчера в 14:21

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

Российская газетавчера в 13:57

Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:10

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс человек

Московский Комсомолецвчера в 13:29

В Италии от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 13:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Один из главных исследовательских институтов России возглавил экс-полицейский, которого называли причастным к коррупции

«Проект» пишет, что к назначению Божкова главой ИТЭФ, скорее всего, причастен директор НИЦ «Курчатовский институт» и по совместительству друг Путина Михаил Ковальчук.
Дождь вчера в 08:56
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

21 марта КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Известия вчера в 18:08
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Гаджеты

Бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представили в Европе

Astera 27 марта в 12:05
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Путешествия

Сочинские гостиницы начали выселять гостей

В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
BFM.ru 00:51
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском вчера в 04:03
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 27 марта в 10:14
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Общество

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля.
Известия вчера в 21:49
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru вчера в 10:04
Общество

Россиян предупредили об опасности выходной недели

Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели, указав, что она может привести к депрессии.
Lenta.ru вчера в 22:22
Авто

Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
32CARS.ru вчера в 04:52
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Футбол

«Барселона» хочет договориться с игроками без юридической процедуры сокращения зарплат

«Барселона» все еще надеется прийти к согласию с футболистами в вопросе вероятного сокращения зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Sports.ru вчера в 20:20
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК вчера в 14:48
Общество

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Коммерсантъ 00:57
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия 27 марта в 09:56
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru вчера в 10:04
Происшествия

Против петербуржца завели уголовное дело после побега из-под карантина

Полиция возбудила уголовное дело после побега петербуржца из-под карантина в обсерваторе в поселке Репино на базе пансионата "Заря" под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Политика

Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса.
Газета.Ru 00:32
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Здоровье

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 15:11
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК вчера в 05:43
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