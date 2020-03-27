Коронавирус

ИзвестияИзвестияЧисло жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
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Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 50 тысяч

Говорит Москва16:35

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

РБК15:07

Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

Московский Комсомолец12:48

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

Вести.Ru12:57

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 969

РИА Новости12:56

В Италии за сутки от коронавируса скончалась почти тысяча человек

Газета.Ru12:53

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Известия13:04
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Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

FT узнало о намерении компании OneWeb объявить о банкротстве

Globallookpress Британская компания OneWeb в ближайшие часы может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников.
РЕН ТВ 15:30
Авто

Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию

По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили вчера в 10:53
Общество

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16:56
Футбол

Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

Soccer.ru вчера в 18:12
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Политика

Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

Россиянам, которые хотят вернуться на родину из-за рубежа, нужно подать данные о себе в посольства в странах пребывания до 14:00 воскресенья, 29 марта.
РБК 15:51
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Театры

Большой театр покажет онлайн-трансляции спектаклей из «золотого фонда»

DailyShow.Ru 16:27
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
ТАСС 12:37
Авто

Появились изображения нового Nissan Qashqai

Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Автоновости дня 08:43
Общество

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
ТАСС 15:03
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Технологии

ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Народные новости 09:46
Общество

На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории

Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Бизнес-газета 02:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru 13:06
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ 09:45
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor 03:07
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