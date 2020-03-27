Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Экономика Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Авто Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Северная Македония вошла в НАТО Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.

Авто Появились изображения нового Nissan Qashqai Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.

Экономика Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Технологии ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.