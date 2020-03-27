Коронавирус
ИзвестияЧисло жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969
Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
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Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
FT узнало о намерении компании OneWeb объявить о банкротстве
Globallookpress Британская компания OneWeb в ближайшие часы может объявить о банкротстве и увольнении большинства сотрудников.
Авто
Дешевый аналог Kia Rio получил «люксовую» версию
По данным портала NJCAR.RU, новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Общество
Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Футбол
Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Политика
Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию
Россиянам, которые хотят вернуться на родину из-за рубежа, нужно подать данные о себе в посольства в странах пребывания до 14:00 воскресенья, 29 марта.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Политика
Северная Македония вошла в НАТО
Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
Авто
Появились изображения нового Nissan Qashqai
Премьера Nissan Qashqai третьего поколения ожидается осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте, но, учитывая неопределенность текущей ситуации с коронавирусом, планы могут измениться.
Общество
В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты
Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Технологии
ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Общество
На Кубани ограничат бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Кондратьев отметил, что такие меры были приняты после того, как уровень бронирования гостиниц на период нерабочей недели вырос на 30% за сутки.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.